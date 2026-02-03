Россиянам назвали два полезных свойства кофе

Врач Продеус заявил, что кофе помогает от усталости

Врач-иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали два полезных свойства кофе. Выпуск с объяснением специалистов доступен на сайте телеканала.

Иммунолог рассказал, что кофе, в частности, помогает от усталости. По словам Продеуса, кофеин, содержащийся в напитке, блокирует аденозин — так называемую «молекулу усталости». «И мы можем продолжать с вами функционировать. Это механизм действия кофе», — объяснил специалист.

Гандельман добавил, что кофе помогает снизить давление. Кардиолог объяснил, что этот напиток обладает мочегонным свойством, а давление снижается, когда человек теряет жидкость.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял распространенное заблуждение, связанное с этим напитком. Специалист отметил, что кофе не вызывает мерцательную аритмию.