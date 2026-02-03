Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:39, 3 февраля 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали два полезных свойства кофе

Врач Продеус заявил, что кофе помогает от усталости
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач-иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали два полезных свойства кофе. Выпуск с объяснением специалистов доступен на сайте телеканала.

Иммунолог рассказал, что кофе, в частности, помогает от усталости. По словам Продеуса, кофеин, содержащийся в напитке, блокирует аденозин — так называемую «молекулу усталости». «И мы можем продолжать с вами функционировать. Это механизм действия кофе», — объяснил специалист.

Гандельман добавил, что кофе помогает снизить давление. Кардиолог объяснил, что этот напиток обладает мочегонным свойством, а давление снижается, когда человек теряет жидкость.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял распространенное заблуждение, связанное с этим напитком. Специалист отметил, что кофе не вызывает мерцательную аритмию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил разработать новый план обороны Украины. Что это значит?

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    На Украине сообщили о продолжающемся неделю пожаре на нефтехранилище

    Лукашенко назвал эффективный способ борьбы с пьянством рабочих

    Руководство Украины сравнили с бандитской группировкой

    Убийца девятилетнего мальчика в Петербурге прокомментировал преступление

    В Москве высказались о грядущих переговорах с Украиной после слов Зеленского

    Россиянам назвали два полезных свойства кофе

    Кроссовки Nike и Adidas из магазинов в России оказались подделкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok