Доктор Мясников опроверг популярный миф о кофе

Врач Мясников заявил, что кофе не провоцирует развитие мерцательной аритмии

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление кофе не приводит к развитию аритмии. Популярный миф об этом напитке он развеял в Telegram-канале.

По словам доктора, существует мнение, что кофе может провоцировать аритмию, поэтому людям с таким диагнозом нельзя пить этот напиток. Однако, как подчеркнул специалист, сегодня существует множество данных, опровергающих эту точку зрения.

В частности, Мясников опубликовал ссылку на исследование, подтверждающее, что кофе не вредит при аритмии. По его словам, ученые наблюдали за 500 пациентами с мерцательной аритмией. Врач отметил, что половине участников рекомендовали пить минимум одну чашку кофе в день, а другая половина от этого напитка воздерживалась полностью.

По итогам исследования выяснилось, что у людей, который выпивали одну чашку кофе в день, риск рецидивов мерцательной аритмии был ниже, чем у тех, кто полностью воздерживался от кофе и продуктов с кофеином.

Ранее Мясников обратился к двум категориям людей с призывом пить кофе. Он посоветовал употреблять этот напиток диабетикам и тем, у кого больное сердце.