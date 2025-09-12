Интернет и СМИ
19:10, 12 сентября 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал две категории россиян пить кофе

Врач Александр Мясников призвал людей с больным сердцем и диабетом пить кофе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» к двум категориям людей с призывом пить кофе. Выпуск с советом медика доступен на платформе «Смотрим».

«У вас диабет? Пейте кофе. У вас больное сердце? Пейте кофе. У вас будут реже инфаркты, понимаете?» — заявил Мясников. Также врач отметил, что кофе снижает частоту аритмий и нормализует кровяное давление.

Доктор добавил, что этот напиток также снимает внутреннее воспаление. Всего же в кофе более тысячи биологически полезных веществ, подчеркнул Мясников.

Ранее врач назвал другое неожиданное полезное свойство кофе. Мясников рассказал, что напиток улучшает память благодаря содержащемуся в нем кофеину.

До этого доктор назвал два самых полезных напитка. Таковыми он счел кофе и чай.

.
