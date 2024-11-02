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17:34, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал два самых полезных напитка

Врач Мясников назвал чай и кофе самыми полезными напитками
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Sara Johnston / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал два напитка, которые, по его мнению, являются самыми полезными. В программе «Доктор Мясников» на канале «Россия 1» он заявил, что такими являются чай и кофе. Выпуск передачи вышел на платформе «Смотрим».

«Вообще, чай, кофе и чистая вода — то, что стоит пить. А вот чего не стоит пить, так это все остальное. Все остальные напитки не являются полезными», — также сказал врач.

Мясников пояснил, что все другие безалкогольные напитки провоцируют воспаление из-за содержания в них сахара и других вредных ингредиентов. Он подчеркнул, что почерпнул эту информацию в научных исследованиях.

«Так что пейте [кофе и чай], и будет вам здоровье», — заключил медик.

Ранее Мясников назвал неочевидную пользу кофе. Доктор заявил, что употребление этого напитка снижает риск появления камней в желчном пузыре.

Перед этим он также опроверг мнение, что кофе повышает риски образования камней в почках.

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