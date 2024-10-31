Доктор Мясников назвал неочевидную пользу кофе

Врач Мясников сообщил, что кофе снижает риск появления камней в желчном пузыре

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидную пользу кофе. В своем Telegram-канале доктор сообщил, что употребление этого напитка снижает риск появления камней в желчном пузыре.

Мясников рассказал, что камни в желчном пузыре является очень распространенным недугом, который встречается у 6-10 процентов взрослого населения.

Для защиты желчного пузыря от образования камней специалист рекомендовал употреблять кофе. «Была связь между дозой и ответом, при этом самый низкий риск [возникновения камней] наблюдался среди пациентов с самым высоким уровнем потребления кофе», — объяснил медик.

Ранее Мясников развеял распространенный миф о кофе. Врач заверил, что этот напиток не повышает риски образования камней в почках, как многие считают.

Доктор также опроверг другое популярное заблуждение об опасности кофе. Он заявил, что употребление напитка не вредит тем, у кого есть проблемы с сердцем. Помимо этого, Мясников рассказал, что напиток снижает риск развития цирроза и рака печени, предотвращает возникновение инфаркта. Врач также рекомендовал пить кофе гипертоникам.