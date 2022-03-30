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Доктор Мясников назвал неожиданные свойства кофе

Врач Александр Мясников рассказал, что кофе снижает риск цирроза и онкологии печени

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданные свойства кофе. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он рассказал, что напиток снижает риск развития цирроза и рака печени, предотвращает возникновение инфаркта. Кроме того, пить кофе также рекомендуется гипертоникам. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам доктора, кофе является очень полезным напитком. «Он предотвращает не просто цирроз печени, он предотвращает онкологию печени», — рассказал специалист. Кроме того, кофе полезен для сердечников, добавил он. «Он уменьшает [риск] инфаркта, он уменьшает аритмию, он даже гипертоникам полезен, если для них это привычный напиток», — резюмировал он.

Медик также отметил, что кофеин — один из самых распространенных стимуляторов. «80 процентов людей употребляет кофеин в той или иной форме, но в кофе, помимо кофеина, около тысячи полезных биологически активных веществ», — уточнил он.

Ранее Мясников развеял популярный миф об опасности кофе. Он заявил, что употребление напитка не вредно для тех, у кого есть проблемы с сердцем. Врач также отметил, что дневная норма потребления кофе — это две-три чашки в день. По его словам, благотворно бодрящий напиток влияет на подагру, на болезнь Паркинсона и на остеопороз.

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Асель Минбаева
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