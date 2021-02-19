Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, развеял популярный миф об опасности кофе для людей с болезнями сердца. Об этом медик заявил в эфире телеканала «Россия-1», его цитирует РИА Новости.

«Я много раз говорил, и в недавних передачах, и так далее: люди, ну поймите, кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия», — сказал Мясников, призвав россиян пить кофе, если они его любят.

Врач также отметил, что дневная норма потребления кофе — это две-три чашки в день. При этом людям, страдающим от проблем с печенью, можно выпивать до четырех кружек в день. Мясников подчеркнул, что кофе оказывает терапевтический эффект на этот орган.

По словам медика, благотворно бодрящий напиток влияет и на подагру, и на болезнь Паркинсона, и на остеопороз. При этом растворимый кофе не сказывается на организме пагубно, заключил Мясников.

Ранее он раскрыл опасность употребления продуктов белого цвета. Как пояснил эксперт, все белое содержит колоссальный гликемический индекс. «Белый хлеб, белый рис, белый сахар, белые макароны, белый картофель», — перечислил доктор.