Доктор Мясников заявил о смертельной опасности изжоги

Изжога может провоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что из-за изжоги кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, в результате чего повреждается его эпителий.

«Если у вас это длится годами, если этот клапан не закрыт, то эпителий начинает потихоньку перерождаться», — уточнил Мясников.

Специалист предупредил, что когда изжога не проходит на протяжении пяти лет, у человека может развиться синдром «пищевода Барретта», который, в свою очередь, считается предраковым состоянием.

Контролировать изжогу Мясников рекомендовал правильным питанием, снижением веса и лекарственными препаратами.

Ранее кандидат медицинских наук, хирург-онколог клиники факультетской хирургии №1 Сеченовского университета Сергей Осминин назвал изжогу одним из тревожных признаков, который может сигнализировать о раке.