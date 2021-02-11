Доктор Мясников объяснил использование препаратов с недоказанной эффективностью

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему для лечения COVID-19 используют препараты с недоказанной эффективностью. Об этом он написал в Telegram.

«Я всегда говорил: "Иммунитет в аптеке не купишь!"», — отметил Мясников. В то же время он добавил, что в условиях эпидемии отмахиваться от того, что может помочь, неразумно. Именно поэтому, по мнению врача, в последних рекомендациях Минздрава по-прежнему фигурируют препараты с недоказанной эффективность: их используют, «если потенциальная польза для пациента превысит возможные риски».

Доктор отметил, что на базе его больницы в течение нескольких месяцев проводятся клинические испытания интерферона гамма. По словам Мясникова, он давно применяется во всем мире для лечения гранулематозных заболеваний и тяжелого сепсиса. Сейчас же определяется его место в лечении вирусных пневмоний и COVID-19.

В результате исследования выяснилось, что больные, которые получали интерферон гамма в инъекциях, быстрее выписывались из больницы и болели менее тяжело: ни один из них не попал в реанимацию. Использование интерферона гамма в каплях в нос также показало эффективность. Мясников подчеркнул, что этот препарат может защитить не только от COVID-19, но и от гриппа и других заболеваний.

«Конечно, основным средством борьбы являются вакцины (от COVID-19, от гриппа), но как вспомогательное средство применение интерферона гамма вполне оправданно», — заключил доктор.

Ранее Мясников раскрыл причину возросшей смертности в России. По его словам, причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, а не с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что это стало мировой тенденцией.