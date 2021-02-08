Доктор Мясников назвал опасное для сердца лекарство

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал опасное для сердца лекарство. По его словам, негативное влияние могут оказывать сосудосуживающие капли. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам врача, элементы, которые содержатся в таких препаратах, оказывают возбуждающее действие на сердце и могут вызывать аритмию и тахикардию. Также такие капли могут вызывать серьезные нарушения и привести к развитию инфаркта миокарда у людей с больным сердцем или гипертонией. Кроме того, подобные препараты повышают уровень содержания калия в крови, что может быть опасно для людей с больными почками.

«Капли — не больше трех дней, максимум пять, дальше могут быть проблемы», — предупредил Мясников. Врач также посоветовал при насморке промывать нос соленой водой.

Ранее доктор Мясников предупредил о смертельной угрозе, которую таит популярное лекарство из домашней аптечки. Речь идет о слабительных препаратах. Он объяснил, что самые известные средства из этой категории вытягивают из организма воду и электролиты, в результате чего наступает серьезное обезвоживание и аритмия.