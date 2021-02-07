Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, назвал идеальный продукт питания, в котором он не видит ни одного изъяна. Речь идет о бобовых, рассказал эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Прежде всего, пояснил специалист, бобовые содержат много клетчатки, без которой организм не сможет обойтись. Клетчатка также снижает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, бобовые содержат растительный белок, необходимый гипертоникам.

При этом продукт низкокалорийный, а также содержит витамины группы В и микроэлементы: селен и калий, также необходимый при гипертонии. «Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых. Никакого, кроме метеоризма», — отметил Мясников, добавив, что и от последнего можно избавиться, если замачивать бобовые с вечера и варить с утра без соли.

Ранее специалист назвал лекарство, которое стоит убрать из домашней аптечки. По его словам, это средство от давления, частый прием которого может привести к инфаркту, инсульту и острой почечной недостаточности.