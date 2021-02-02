Доктор Мясников призвал отказаться от ношения масок и перчаток

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от масочного режима. В эфире «Национальной службы новостей» он заявил, что десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показали низкую эффективность этого пассивного способа защиты.

«Есть приказ — мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, все время поправляем. Ты либо трусы надень, либо крест сними», — заявил Мясников.

Доктор добавил, что перчатки тоже не являются эффективной мерой защиты против COVID-19, потому что вирус «в кожу не впитывается и не переносится руками».

«Перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья. А если перчатки не менять, то они станут источником не COVID-19, а всего остального», — отметил телеведущий.

Всем тем, кто боится заразиться коронавирусом, Мясников предложил капать в нос капли с интерфероном. Врач сослался на зарубежные исследования, которые говорят о пользе данного метода. Даже если в действительности эти капли не спасут от заражения, они точно не нанесут вред, считает доктор.