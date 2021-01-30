Доктор Мясников предупредил об опасности БАДов

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности некоторых видов биологически активных добавок (БАДов) в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, некоторые подобные препараты содержат в себе гормоны и запрещенные вещества. Он рассказал о своем знакомом, который пытался похудеть с помощью таких таблеток. Однако в результате лабораторной экспертизы выяснилось, что БАДы содержали наркотическое вещество. «Все могло кончиться нарушением мозгового кровообращения или инфарктом», — отметил Мясников.

Врач добавил, что очень часто в БАДах находят гормоны щитовидной железы, соли тяжелых металлов и обезболивающие.

Ранее Мясников назвал неочевидный признак, который может свидетельствовать о наличии у человека онкологического заболевания. По словам доктора, признаком рака может быть образование тромбов. Как отметил Мясников, в случае обнаружения тромба, следует обратиться к врачам и пройти полное обследование, чтобы максимально точно определить причину его появления.