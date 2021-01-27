Мясников прокомментировал требование обязать женщин рожать в маске

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал требование обязать женщин рожать в масках. В Telegram он назвал эту инициативу примером «бездумного административного усердия».

Доктор отметил, что правильное дыхание — это основа правильного ведения родов. Поэтому, по его мнению, требование рожать в маске является абсурдным, причем не только с точки зрения акушерства, но и эпидемиологии.

Мясников подчеркнул, что медики, сопровождающие роды у зараженных коронавирусом женщин, одеты в защитные костюмы. «В любом ковидном госпитале пациенты лежат без масок», — проиллюстрировал он примером мысль о ненужности средств защиты для рожениц.

Так как коронавирус не передается через кровь и плаценту, дети рождаются незараженными, а затем их сразу забирает акушер, подчеркнул доктор. Он уточнил, что при кормлении молоком вирус тоже не передается. «Зачем мучить роженицу, надевая на нее маску (с ее весьма сомнительной эффективностью в принципе), мне не ясно», — заключил Мясников.

Ранее СМИ написали, что Минздрав обязал женщин рожать в масках. По данным РИА Новости, главный акушер-гинеколог ведомства Лейла Адамян сообщила, что рекомендация относится только к женщинам с коронавирусной инфекцией, а в период потуг маску можно на время снять. При этом, по ее словам, в каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально с учетом всех возможных рисков для роженицы.