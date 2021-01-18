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В Минздраве объяснили необходимость прививки от COVID-19 перед беременностью

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Перед беременностью стоит сделать прививку от COVID-19, чтобы предотвратить осложнения в случае заражения вирусом. Так необходимость вакцинации объяснила главный специалист Минздрава по акушерству и гинекологии, академик РАН Лейла Адамян в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

По словам Адамян, органы репродуктивной системы, как и репродуктивная функция, находятся под угрозой из-за воздействия коронавируса.

Специалист уточнила, что прививка необходима не только тем, кто планирует беременность, но и тем, кто лечится от бесплодия или готовится к экстракорпоральному оплодотворению.

Ранее директор ассоциации народонаселения и развития Любовь Ерофеева предупредила, что в пандемию россиянкам стоит воздержаться от планирования беременности. По ее словам, пока точно неизвестно, как вирус влияет на организм матери, а многие противовирусные препараты тяжелые и обладают побочным действием. Уже забеременевшим Ерофеева рекомендовала относиться к себе максимально бережно, свести все контакты к минимуму.

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