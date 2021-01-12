В России врачи спасли беременную с коронавирусом и полным поражением легких

Иркутские врачи спасли беременную с COVID-19 и полным поражением легких и ее ребенка, который родился абсолютно здоровым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Оксана Шеломенцева заразилась коронавирусом на 32-й неделе беременности. После самостоятельного лечения она обратилась за медицинской помощью.

«Врачи провели обследование. И то, что они увидели на КТ, привело их в шок. У Оксаны было стопроцентное поражение легких, плод не получал достаточно кислорода, ребенка нужно было срочно спасать», — говорится в сообщении.

После экстренного кесарева сечения молодую мать увезли в реанимацию, где она провела почти два месяца на аппарате искусственной вентиляции легких. Как пишет издание, даже медики не верили в ее выздоровление, однако она поправилась и выписалась из больницы.

Ранее сообщалось, что у заразившихся коронавирусом беременных женщин могут произойти преждевременные роды, задержка роста плода и выкидыш. По словам акушера-гинеколога Любови Ерофеевой, беременным надо соблюдать все профилактические меры, так как они тяжелее переносят коронавирусную инфекцию.