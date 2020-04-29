Перечислены возможные осложнения у беременных при коронавирусе

У заразившихся коронавирусом беременных женщин в России чаще могут произойти преждевременные роды, задержка роста плода и выкидыш. Возможные осложнения перечислил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. Его слова приводятся на сайте партии «Единая Россия».

По словам парламентария, «эти осложнения, как правило, являются результатом пневмонии вне зависимости от возбудителей инфекции». Он отметил, что четкого понимания, передается ли вирус от матери к ребенку, пока нет, однако новорожденные дети также могут заразиться.

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«Я советую каждой будущей маме совместно с лечащим врачом решать, сколько раз и на какие процедуры ей необходимо приходить в больницу, а какие вопросы можно обсудить онлайн. Здесь очень важно руководствоваться принципом "не навреди"», — отметил Менделевич.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева также говорила, что во время эпидемии коронавируса беременным надо серьезнее остальных соблюдать меры предосторожности, так как они тяжелее переносят инфекцию, может произойти заражение плода или возникнет необходимость прервать беременность на поздних сроках.

На сегодняшний день коронавирусом заражено 394 беременных россиянки. Подсчитано, что 276 из них находятся в Москве, сообщила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян. Всего в России, по состоянию на 29 апреля, зафиксировано почти 100 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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