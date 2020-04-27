Подсчитано число зараженных коронавирусом беременных в России

На сегодняшний день коронавирусом заражено 394 беременных россиянки. Подсчитано, что 276 из них находятся в Москве. Такое число назвала главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По словам врача, беременность у этих женщин протекает легко и без тяжелых осложнений. Адамян отметила, что в некоторых случаях возможно ухудшение самочувствия будущей матери, однако пока не доказано, что инфекция может воздействовать на плод или околоплодные воды.

Гинеколог уточнила, что, «как правило», у рожденных детей нет вируса. Тестирование проводится сразу после появления на свет за пределами родильной комнаты, поэтому новорожденного не прикладывают сразу к груди матери.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева говорила, что во время эпидемии коронавируса беременным надо серьезнее остальных соблюдать меры предосторожности, так как они тяжелее переносят инфекцию, может произойти заражение плода или возникнет необходимость прервать беременность на поздних сроках.

В России беременных с COVID-19 рекомендовано лечить без применения противомалярийных препаратов и рекомбинантного интерферона бета-1b.

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