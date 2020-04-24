Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса

Противомалярийные препараты противопоказаны для лечения коронавируса во время беременности. Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.

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Также беременным с коронавирусом противопоказан прием рекомбинантного интерферона бета-1b. «Этиотропное лечение COVID-19 женщин в период беременности и кормления грудью в настоящее время не разработано», — говорится в документе.

Отмечается, что беременные при отсутствии тяжелых симптомов могут лечиться дома под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога.

20 апреля российский акушер-гинеколог рассказала, что исходя из опыта предыдущих эпидемий — SARS, свиного и птичьего гриппа — беременные переносят заболевание тяжелее остальных. Она призвала беременных соблюдать режим самоизоляции.

За последние сутки новым типом коронавируса в России заразились еще 5849 человек. Общее число инфицированных превысило 68 тысяч в 85 регионах. С начала эпидемии умерли 615 пациентов.

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