Российский детский врач назвала удивительную особенность коронавируса

Эмбрионы зараженных коронавирусом женщин могут быть изолированы от коронавируса, так как достоверных данных о влиянии инфекции на плод нет. Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова назвала это «удивительной особенностью» инфекции, передает РИА Новости.

Намазова-Баранова рассказала, что вирус не был найден ни в околоплодных жидкостях, ни в самой ткани плаценты. По ее словам, это говорит о том, что «органы матери не подпускают его к ребенку».

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Она добавила, что существует «большой мировой опыт», когда беременные женщины заражались коронавирусом, но рожали здоровых детей. В России об одном из таких случаев стало известно 3 апреля — у зараженной жительницы Алтайского края родился ребенок, у которого не выявили инфекции.

20 апреля российский акушер-гинеколог рассказала, что, исходя из опыта предыдущих эпидемий — SARS, свиного и птичьего гриппа, — беременные переносят заболевание тяжелее остальных. По ее словам, существует вероятность заражения плода и прерывания беременности на поздних сроках. Она рекомендовала беременным проявлять осторожность и соблюдать режим самоизоляции.

За последние сутки в России выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

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