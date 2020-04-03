Россиянка с коронавирусом родила здорового ребенка

Барнаульские врачи не подтвердили наличие коронавируса у ребенка, которого родила зараженная инфекцией женщина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, передает ТАСС.
Россиянка родила ребенка 2 апреля в родильном доме городской больницы №11. Новорожденный находится в реанимационном блоке, за ним постоянно наблюдают медики. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, через десять дней его проведут повторно.
После родов мать перевели в горбольницу №5, так как там есть инфекционное отделение. В пресс-службе уточнили, что состояние ребенка и женщины удовлетворительное.
Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае подтвердился 29 марта, инфекцию обнаружили у женщины, вернувшейся из Доминиканской Республики. По состоянию на 3 апреля в регионе зафиксировано пять случаев заражения — о пятом заболевшем утром сообщил оперативный штаб. В регионе введен режим самоизоляции.
2 апреля стало известно, что в московской больнице родился ребенок, зараженный коронавирусом. Тестирование его матери показало положительный результат. 31 марта в Курской области коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения