Россиянка с коронавирусом родила здорового ребенка

Барнаульские врачи не подтвердили наличие коронавируса у ребенка, которого родила зараженная инфекцией женщина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, передает ТАСС.

Россиянка родила ребенка 2 апреля в родильном доме городской больницы №11. Новорожденный находится в реанимационном блоке, за ним постоянно наблюдают медики. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, через десять дней его проведут повторно.

После родов мать перевели в горбольницу №5, так как там есть инфекционное отделение. В пресс-службе уточнили, что состояние ребенка и женщины удовлетворительное.

Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае подтвердился 29 марта, инфекцию обнаружили у женщины, вернувшейся из Доминиканской Республики. По состоянию на 3 апреля в регионе зафиксировано пять случаев заражения — о пятом заболевшем утром сообщил оперативный штаб. В регионе введен режим самоизоляции.

2 апреля стало известно, что в московской больнице родился ребенок, зараженный коронавирусом. Тестирование его матери показало положительный результат. 31 марта в Курской области коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок.

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