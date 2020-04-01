В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией. Об этом «Ленте.ру» сообщил осведомленный источник.
Известно, что у матери ребенка ранее был взят анализ на коронавирус, он показал положительный результат.
Роженице делали кесарево сечение. Сейчас она остается на лечении вместе с ребенком.
В России стали выявлять больше инфицированных коронавирусом из-за увеличения количества тестирований. Так рост числа заражений объяснила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, страна находится в тройке лидеров по числу проводимых исследований. В настоящее время их число превысило 460 тысяч.
По данным на 1 апреля, в целом по России насчитывается 2777 зараженных. 24 человека скончались, 190 поправились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения