Стали известны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В России новые случаи заражения коронаиврусом произошли в 32 регионах России — за последние сутки зафиксировали 601 новое заражение. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общее число зараженных выросло до 4149 — ранее оно составляло 3548. Также на 3 апреля стало известно о 34 погибших. Выздоровел 281 человек.

Впервые диагнозы поставили в Ингушетии (1 случай) и Еврейской автономной области (3). Наибольшее число новых зараженных — в Москве (448) и Московской области (34). Новые случаи также выявили в Краснодарском крае (17), в Пензенской области (11), в Ленинградской области (9) и Ямало-Ненецком автономном округе (9).

В Ханты-Мансийском автономном округе выявили восемь случаев, в Татарстане — шесть, В Калмыкии и Тюменской области — по пять, в Саратовской области — четыре. В Липецкой, Астраханской, Кировской областях — по три случая, в Брянской, Ивановской, Челябинской областях, а также в Чечне, Приморском крае и Крыму — по два случая. В Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Иркутской и Свердловской областях, а также в Пермском крае, Бурятии и Хабаровском крае — по одному случаю.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн предположил, что распространение коронавируса может пойти по такому же сценарию, что и в Германии, где зафиксирован низкий уровень смертности. По мнению Альштейна, в России вряд ли произойдет такое же распространение инфекции, как в Европе, однако сейчас страна находится в начале эпидемии, из-за чего будут возникать новые случаи заражения.

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