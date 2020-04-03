Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru. Видеозапись интервью доступна на YouTube.

Отмечается, что в Германии зафиксирован низкий уровень смертности от COVID-19. Эксперт отметил, что в России вряд ли будет такое распространение коронавируса, как в Западной Европе. «Однако сейчас мы находимся в начале эпидемии, поэтому рост заболеваемости будет продолжаться», — сказал Альштейн.

По словам специалиста, в мире могут развиваться эпидемии, которые связаны с разными вариантами вируса. Он пояснил, что вирус, первоначально появившийся в Китае, мог дать вариации.

Ранее президент России Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем. Глава государства уточнил, что количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.

По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.

В Германии зарегистрировано 84,7 тысячи случаев заражения, 1107 человек скончались, 22,4 тысячи — излечились.

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