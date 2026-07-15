Валерия раскрыла секрет идеальной фигуры в 58 лет

Певица Валерия рассказала, что в 58 лет весит столько же, сколько весила в 17

Певица Валерия рассказала, что сейчас весит столько же, сколько весила в 17 лет. Она назвала свою нынешнюю форму результатом планомерных действий на протяжении многих лет. Об этом пишет KP.RU.

«Не могу сказать, что у меня какая-то шедевральная талия. Да, я хорошо выгляжу, но не до такой степени, чтобы прямо все с ума сходили. И хочу сказать, что не совершаю никаких подвигов», — заявила певица.

Валерия объяснила, что старается поддерживать сбалансированное питание: следить за количеством потребляемого белка, так как именно из него организм строит мышцы, а также за потребляемой клетчаткой. Например, чтобы добрать клетчатку, артистка принимает псиллиум. Углеводы организму добрать проще всего, а вот с белком и клетчаткой сложнее.

«Протеин у меня всегда есть. Я его добавляю в выпечку. Мы недавно делали творожные маффины без сахара, вместо муки — протеин. Ем все, просто научилась соблюдать правильные пропорции, те самые КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы — прим. «Ленты.ру»). Но все равно нужен спорт. Не бывает чудес. Если человек худеет и не занимается, он будет худеть за счет мышц», — заключила певица.

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