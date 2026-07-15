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13:51, 15 июля 2026Ценности

Жена Костомарова раскрыла секрет стройной фигуры

«Леди Mail.ru»: Фигуристка Домнина старается следить за питанием ради стройной фигуры
Мария Винар

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, раскрыла секрет стройной фигуры. Интервью с фигуристкой публикует портал «Леди Mail.ru».

Домнина призналась, что до 40 лет не задумывалась о необходимости заботиться о внешнем виде, поскольку в ее жизни всегда присутствовал спорт. Однако, когда ей исполнился 41 год, она поняла, что пора внедрить в повседневность занятия в зале.

«Хотя, честно скажу, не очень это люблю. А Роман ходит постоянно, и всегда так было. За последние полгода я тоже подключилась к этому процессу и совмещаю приятное с полезным», — рассказала знаменитость и уточнила, что старается следить за питанием ради подтянутой фигуры.

Ранее российская телеведущая Екатерина Андреева раскрыла неожиданный секрет молодости.

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