60-летняя Екатерина Андреева раскрыла секрет молодости

60-летняя телеведущая Екатерина Андреева выпила кровь моллюсков для молодости

Российская телеведущая Екатерина Андреева раскрыла неожиданный секрет молодости. Постом на эту тему она поделилась на в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость опубликовала видео из ресторана в Тюмени. На размещенных кадрах она выпила кровь моллюсков. «Чтобы хорошо выглядеть и быть энергичной, мне в Тюмени выдали кровь — но не думайте, это просто кровь моллюска. Обещают, что будет очень круто. По вкусу похоже на морскую воду, которую можно пить», — высказалась она в ролике.

В мае Андреева удивила фанатов внешностью в леопардовом купальнике. Она позировала перед камерой в леопардовом купальнике, оформленном глубоким декольте, и с небрежным пучком на голове.