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15:14, 15 июля 2026Экономика

Потери авиакомпаний Китая из-за роста цен на топливо оценили

Nikkei: Крупнейшие авиакомпании Китая потеряли $1,3 млрд из-за роста цен на топливо
Вячеслав Агапов

Фото: Cheng Xin / Getty Images

Крупнейшие авиакомпании Китая потеряли 1,3 миллиарда долларов из-за роста цен на топливо. Потери государственных перевозчиков оценили в агентстве Nikkei.

Крупнейшие авиакомпании КНР China Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines сообщили об ожидаемых убытках по итогам первой половины 2026-го в размере от 7,37 до 8,97 миллиарда юаней (1,1-1,3 миллиарда долларов). Причинами финансовых потерь называют подорожание авиационного керосина из-за войны США с Ираном и перебоев с поставками нефтепродуктов.

Сильнее всего пострадала China Southern Airlines — во втором квартале ее убытки составят порядка 730–804 миллионов долларов.

«В начале марта под влиянием геополитической ситуации цены на авиационный керосин резко колебались, оказывая огромное давление на всю отрасль», — заявили представители компании.

Ведущий аналитик транспортного рынка в банке HSBC Параш Джайн заявил, что «большую тройку» в третьем квартале ждет «трудное начало», и их убытки «вероятно, продолжатся». Учитывая снижение пассажиропотока, также связанного с ростом цен на топливо, «мы видим ограниченные возможности для восстановления прибыльности в ближайшей перспективе», полагает эксперт.

В мае стало известно, что индийский перевозчик Air India отменил все международные авиарейсы из-за подорожания авиатоплива. Источники отметили, что недавнее решение компании урезать международные рейсы авиакомпании связано с более масштабным операционным кризисом, вызванным резким ростом цен на авиатопливо. Однако позднее представители Air India опровергли эти сообщения и назвали эти слухи «ложными и безосновательными».

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