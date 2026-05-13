14:13, 13 мая 2026

Один перевозчик урезал международные авиарейсы из-за подорожания авиатоплива

The Economic Times: Air India опровергла отмену всех международных авиарейсов
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В СМИ появились сообщения, что индийский перевозчик Air India отменил все международные авиарейсы из-за подорожания авиатоплива. Об этом сообщает The Economic Times.

Источники отметили, что недавнее решение компании урезать международные рейсы авиакомпании связано с более масштабным операционным кризисом, вызванным резким ростом цен на авиатопливо. Однако позднее представители Air India опровергли эти сообщения и назвали эти слухи «ложными и безосновательными».

«Злонамеренные и сфабрикованные заявления о том, что Air India отменила все международные рейсы, распространяемые на некоторых платформах, являются полностью ложными и безосновательными», — говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время компания в течение трех месяцев действительно будет сокращать количество рейсов по некоторым международным маршрутам, Так, в рамках этих временных мер авиакомпания приостановила полеты из Дели в Чикаго, Ньюарк, Сингапур и Шанхай.

Давление на Air India усилилось после того, как из-за закрытия воздушного пространства Пакистана несколько рейсов в западном направлении были вынуждены лететь по более длинным маршрутам, что резко увеличило расход топлива и затраты на персонал. Проблемы усилились из-за подорожания авиатоплива, которое составляет до 40 процентов.

Ранее стало известно, что крупнейшая немецкая и европейская авиакомпания Lufthansa запланировала дополнительные расходы на топливо в 2026 году в размере 1,7 миллиарда евро. Гендиректор компании Карстен Шпор посетовал, что «продолжающийся кризис на Ближнем Востоке в сочетании с ростом цен на топливо и операционными ограничениями создает огромные проблемы». Допрасходы планируется компенсировать за счет мер по сокращению затрат и увеличения доходов от продажи билетов.

