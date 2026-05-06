У крупнейшего авиаперевозчика Европы возникли проблемы из-за расходов на топливо

Lufthansa дополнительно потратит на топливо в 2026 году 1,7 млрд евро

Крупнейшая немецкая и европейская авиакомпания Lufthansa запланировала дополнительные расходы на топливо в 2026 году в размере 1,7 миллиарда евро. Об этом со ссылкой на данные перевозчика сообщает CNBC.

Как следует из отчета, выручка Lufthansa выросла в январе-марте на 8 процентов, до 8,7 миллиарда евро, а прибыль сократилась при этом до 612 миллионов против 885 миллионов евро годом ранее.

«В первом квартале мы значительно улучшили финансовые результаты по сравнению с предыдущим годом», — заявил гендиректор Lufthansa Карстен Шпор, посетовав, что «продолжающийся кризис на Ближнем Востоке в сочетании с ростом цен на топливо и операционными ограничениями создает огромные проблемы». По словам топ-менеджера, компания «обладает усточивостью» и сможет справиться с последствиями такой турбулентности. Тем временем допрасходы планируется компенсировать за счет мер по сокращению затрат и увеличения доходов от продажи билетов.

В условиях, когда в марте цены на авиатопливо удвоились, Lufthansa перед наступлением пикового сезона путешествий сократила 20 тысяч нерентабельных рейсов, а также захеджировала 80 процентов своих топливных расходов, говорится в материале.

С учетом того, что нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке обеспечивают около 75 процентов европейского авиационного топлива, Европа сталкивается с дефицитом авиационного топлива из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива. Как предупреждал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, речь может идти о полном истощении запасов.

Ранее в ОАЭ объяснили срочный выход из ОПЕК, а также альянса ОПЕК+, осуществленный страной 1 мая, необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня».