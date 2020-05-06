Власти Приморья закроют Находку из-за эпидемии

Власти Приморского края объявили об ограничении въезда на территорию Находкинского городского округа и выезда из него из-за быстрого роста количества зараженных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Глава местного управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что темпы прироста количества больных вирусом в Находке составляют 16,4 процента, что в два раза превышает среднее значение по краю.

«Предложено с 8 мая ограничить въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, ввести систему контроля за проживающими в муниципалитете», — написано в официальном пресс-релизе.

В округе также будет приостановлена деятельность всех торговых центров за исключением тех, которые занимаются продажей товаров первой необходимости и продуктов.

Власти проведут «тотальную санобработку» общественных мест и жилого фонда в Находке.

С 30 апреля в Приморье действует обязательный «масочный режим» для всех жителей.

По последним данным, в Приморском крае зафиксировано 635 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе семь человек скончались в результате пандемии, 105 вылечились.

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