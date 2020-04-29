В еще одном российском регионе ввели масочный режим

В Приморье ношение защитных медицинских масок станет обязательным с 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Вводится всеобщий масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты. Решение регионального оперштаба озвучил губернатор края Олег Кожемяко», — говорится в сообщении.

Всего в Приморье зарегистрировано 347 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 36 человек, трое скончались.

На данный момент носить маски массово обязали жителей Севастополя, их необходимо иметь для проезда в городском транспорте и при посещении магазинов. Аналогичные меры введены по всей территории Новосибирской и Владимирской областей, а также в четырех районах и четырех населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск. С 1 мая ношение маски обязательно во всех общественных местах Свердловской области.

24 апреля масочный режим заработал на Камчатке и Ивановской области. До этого — в Хабаровском крае и части Кузбасса.

По последним данным, всего в России зафиксировано 93,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 867 летальных исходов, 8456 человек вылечились.

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