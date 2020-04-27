Российские регионы начали массово вводить масочный режим

Масочный режим был введен в нескольких российских регионах в понедельник, 27 апреля. Информацию об этом публикует РИА Новости.

На данным момент носить маски массово обязали жителей пяти субъектов. В Севастополе их необходимо иметь для проезда в городском транспорте и при посещении магазинов. Аналогичные меры введены по всей территории Новосибирской и Владимирской областей, а также в четырех районах и четырех населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск. С 1 мая ношение маски обязательно во всех общественных местах Свердловской области.

24 апреля масочный режим заработал на Камчатке и Ивановской области. До этого — в Хабаровском крае и части Кузбасса.

По данным на 27 апреля, в России заражено более 87 тысяч человек, большинство находится в Москве и области. По числу инфицированных страна обогнала Китай.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!