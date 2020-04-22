В российском регионе ввели масочный режим из-за коронавируса

Власти Хабаровского края ввели масочный режим на всей территории региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, размещенное на интернет-портале нормативных правовых актов.

Согласно новым правилам, жители не могут находиться без средств индивидуальной защиты в магазинах, аптеках, административных зданиях, в общественном транспорте и такси, а также на остановках и вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах.

Губернатор края Сергей Фургал объяснял, что необходимость носить маску связана с тем, что у более 60 процентов зараженных заболевание протекает в бессимптомной форме, при этом эти люди могут стать разносчиками инфекции.

Средства защиты в регионе продают в некоторых продуктовых магазинах и государственных аптеках.

В столице региона Хабаровске масочный режим начал действовать 10 февраля.

По данным на 21 апреля, в Хабаровском крае зарегистрировано 243 случая заражения. Пять человек умерло, 16 излечилось. Всего в России почти 53 тысячи инфицированных.

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