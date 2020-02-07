В российском городе ввели масочный режим из-за коронавируса

Власти Хабаровска с 10 февраля ввели в городе масочный режим. Такие меры приняли из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для профилактики коронавируса. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Как долго продлится режим, не уточняется.

Маски можно будет не носить на улице, однако это обязательное условие для помещений. Кроме того, их надо менять раз в два часа. Их должны будут носить все, кто ежедневно тесно контактирует с большим числом людей — работники транспорта, торговых центров, банков, учителя, воспитатели и медики. Отвечать за соблюдение требований будут руководители предприятий.

В городе также ограничили развлекательные мероприятия. Ограничение распространяется на социальные учреждения, медицинские организации, учреждения образования, а также предприятия торговли, сферы услуг и бюджета.

В мэрии рассказали, что масок в городе хватит всем. На складах осталось около 40 тысяч масок, еще 50 тысяч должны поступить 12 февраля. Там добавили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровске ниже эпидемического порога на 10,6 процента. Грипп диагностирован у 24 человек, с симптомами ОРВИ в больницы обратились 4590 человек, большинство из них — дети. В двух школах и 58 классах 18 других школ введут карантин.

Ранее сообщалось, что иммунитет россиян захотели проверить на сопротивляемость коронавирусу. Данное заболевание могут включить в систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета, которая позволит контролировать уровень сопротивляемости иммунитета жителей разных регионов. Для проверки у россиян берут кровь и определяют, к каким заболеваниям есть тела и антитела. Исследования также помогают сделать вывод о состоянии иммунитета населения в целом.

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