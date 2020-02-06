Эвакуированные из Китая россияне пожаловались на изъятие всех вещей «до трусов»

Попавшие в зону карантина после эвакуации из Китая россияне столкнулись с тем, что у них забрали багаж и документы. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на Instagram одной из россиянок.

По словам девушки, у них забрали одежду и личные вещи, «вплоть до трусов». Багаж людям не возвращают из-за того, что «он был в очаге эпидемии и в нем поселился вирус».

Еще одна россиянка Марина Зайцева подтвердила «Фонтанке», что багаж так и не вернули. Она добавила, что у нее забрали паспорт и личные вещи. Накануне Зайцева сообщила изданию, что после перелета их встречали люди «не просто в масках, а в скафандрах».

Ранее одна из эвакуированных россиянок рассказала, что ее заселили в двухместный номер, который нельзя покидать в течение двух недель. Если кто-то выйдет из комнаты, то карантин продлевается автоматически на 14 дней, процитировала она слова администрации санатория и добавила, что сотрудники учреждения предоставили эвакуированным книги, шахматы и чай.

Другая эвакуированная по имени Ксения сообщила, что их вещи изъяли, но «в принципе все хорошо» и она довольна. «Главное, что с русской едой, меня это очень радует», — заключила девушка. Она добавила, что еду приносят люди в костюмах химзащиты.

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