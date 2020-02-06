Эвакуированные из Китая россияне поделились впечатлениями от карантина

Помещенные в карантин под Тюменью россияне, которых эвакуировали из зараженного коронавирусом китайского Уханя, довольны условиями жизни в санатории и делятся впечатлениями в социальных сетях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Одна из эвакуированных на своей странице в Instagram рассказала, что ее заселили двухместный номер, который нельзя покидать две недели. «Если вы выходите за эту дверь, то карантин продлевается автоматически на 14 дней», — процитировала девушка слова администрации санатория.

По ее словам, сотрудники учреждения предоставили эвакуированным книги, шахматы на магнитах и чай.

«Наши вещи изъяли, и поэтому мы остаемся в тех вещах, которые нам предоставили. В принципе, все хорошо, я довольна. (…) Главное, что с русской едой, меня это очень радует», — отметила другая эвакуированная девушка по имени Ксения. По ее словам, персонал приносит еду в номера в костюмах химзащиты.

Еще одна эвакуированная из Китая по имени Полина в своем Instagram-аккаунте заявила, что понимает негодование жителей Тюмени из-за того, что именно их город выбрали для карантина. Однако, по ее словам, никакой опасности для тюменцев эвакуированные не представляют. «Напомню еще раз: нас сразу отвезли прямиком из самолета в санаторий, все были в масках, никакого контакта с другими людьми. Теперь мы будем сидеть на карантине две недели, не выходя за пределы номеров», — сказала девушка.

Ранее жители Тюменской области запустили флешмоб в поддержку эвакуированных в регион россиян. Местные жители начали публиковать в своих социальных сетях посты со словами сочувствия, призывами не поддаваться панике и трезво оценивать ситуацию, поскольку коронавирус не опасен для региона.

2019-nCoV — новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года во время вспышки пневмонии в Ухане. У людей вирус вызывает заболевания дыхательных путей. По данным на ночь 5 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тысячи, умерли почти 500 человек. Во Всемирной организации здравоохранения вспышку вируса сочли чрезвычайной ситуацией международного значения.

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