Второй самолет с россиянами из охваченного эпидемией города прибыл в Тюмень

Второй самолет Воздушно-космических сил прибыл в Тюмень из китайского Уханя, охваченного эпидемией коронавируса, с 64 россиянами на борту. Об этом сообщили в министерстве обороны, передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, заболевших среди пассажиров не выявлено. Военные медики сообщили, что состояние прибывших из Китая россиян удовлетворительное.

Второй самолет из Уханя прибыл в Россию 5 февраля, сначала он приземлился на российском аэродроме Восточного военного округа для дозаправки. Ранее в тот же день в Тюмени приземлился первый самолет, доставивший 80 человек.

Эвакуированных россиян и граждан других государств разместят в реабилитационном центре в 30 километрах от Тюмени. По оценке российского посольства, в китайской провинции Хубэй находится 341 гражданин России, из них на связь с дипломатами вышли 183 человека. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что риска распространения коронавируса из центра для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян нет. По ее словам, для карантинного центра была выбрана «именно такая точка, из которой невозможно распространение инфекции».

По данным на 5 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 492 человека, всего в мире заразились почти 24,5 тысячи человек, а полностью излечились 905 пациентов. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в 20 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По оценкам специалистов, вспышка может перерасти в масштабную пандемию.

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