Второй самолет с эвакуированными из Уханя туристами прибыл в Россию

Второй самолет Воздушно-космических сил России с 64 туристами, эвакуированными из китайского Уханя, приземлился на российском аэродроме Восточного военного округа, сообщил ТАСС.

После дозаправки самолет отправится в конечный пункт назначения в Тюменской области. Эвакуированных россиян и граждан других государств разместят в реабилитационном центре в 30 километрах от Тюмени. По оценке российского посольства, в китайской провинции Хубэй находятся 341 гражданин России, из них на связь с дипломатами вышли 183 человека.

Ранее из Уханя вылетел первый самолет с 80 пассажирами на борту в сопровождении медиков и специалистов Минобороны. Воздушное судно также направляется в Тюменскую область. По информации вице-премьера России Татьяны Голиковой, всего в РФ эвакуируют 147 человек, в их числе десять граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один — Украины.

По данным на 5 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерло 492 человека, всего в мире заразилось почти 24,5 тысяч человек, а полностью излечились 905 пациентов. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем 20 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По оценкам специалистов, вспышка может перерасти в масштабную пандемию.

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