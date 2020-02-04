Раскрыты условия содержания в карантине вывезенных из Китая россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях содержания в карантине россиян, которых эвакуируют из Китая в связи с распространением в стране коронавируса. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба в Тюменской области.

По ее словам, вокруг реабилитационного центра выстроено два периметра ограждения, пробраться туда невозможно. Помещение охраняется сотрудниками Росгвардии. Внутри учреждения, добавила глава Роспотребнадзора, есть все условия для соблюдения абсолютно безопасного режима, соблюдения всех правил биологической безопасности. В частности, речь идет о дезинфекционной камере, автономных очистных сооружениях, а также об устройствах для уничтожения медицинских отходов.

Планировка центра, отметила Попова, позволяет выделять отдельный номер со всеми удобствами на одного-двух человек, а россиянам с детьми — номера с несколькими комнатами. «Это все способствует тому, чтобы никакие риски для внешнего периметра не могли возникнуть, не то что реализоваться», — подчеркнула она.

Эвакуированных из Китая россиян во время полета сопровождают медики, врачи Министерства обороны России, вирусологи и сотрудники Роспотребнадзора.

4 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что зоной карантина для эвакуированных из Китая россиян станет Тюменская область. Заместитель председателя правительства добавила, что этого не стоит бояться: все люди, по ее словам, здоровы. Она объяснила, что Тюменская область — наиболее подготовленный регион для приема россиян. Кроме граждан России, там будут находиться граждане Евразийского экономического союза и Украины.

Для эвакуации россиян в китайский Ухань вылетел первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России.

По данным на 4 февраля, число погибших из-за коронавируса в провинции Хубэй достигло 414, число заразившихся — 13 522 человека. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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