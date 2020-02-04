Назван регион для карантина вывезенных из Китая россиян

Зоной карантина для эвакуированных из Китая Россиян станет Тюменская область. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Голикова добавила, что этого не стоит бояться — все люди, по ее словам, здоровы.

Вице-премьер объяснила, что Тюменская область — наиболее подготовленный регион для приема россиян, передает ТАСС. Она добавила, что кроме граждан России там будут граждане Евразийского экономического союза и Украины.

Ранее 4 февраля для эвакуации россиян из китайского Уханя вылетел первый самолет воздушно-космических сил (ВКС) России. В самолете находились военные медики и вирусологи Минобороны, с собой у них средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты.

По данным на 4 февраля, число погибших из-за коронавируса в провинции Хубэй достигло 414, число заразившихся — 13 522 человека. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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