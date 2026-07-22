Россияне назвали главную причину носить с собой наличные рубли

«Выберу.ру»: Почти 40 % россиян всегда имеют при себе запас наличных

В России 38 процентов граждан всегда носят с собой наличные деньги. Это показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, 34 процента заявили, что не всегда, но часто располагают некоторой суммой бумажных денег. Лишь иногда их носят с собой 18 процентов опрошенных и только 10 процентов признались, что уже давно не держали в руках банкнот и монет.

Отвечая на вопрос о главной причине, по которой они продолжают носить с собой наличные, 41 процент сослался на желание чувствовать себя увереннее в непредвиденных обстоятельствах. Для 27 процентов бумажные деньги оказались хорошим средством дисциплинировать расходы и контролировать личный бюджет. На многолетнюю привычку пеняли 19 процентов.

В 37 процентах случаев россияне носят с собой от 1 до 5 тысяч рублей наличных. Еще 24 процента обычно ограничиваются суммой от 500 рублей до тысячи, а 18 процентов — от 5 до 10 тысяч рублей.

По данным Банка России, в последние месяцы сберегательная активность жителей России постепенно снижалась, но оставалась высокой, а средства населения в банках продолжали расти. Что касается заметно усилившегося спроса на наличные, то регулятор объяснил это перебоями мобильного интернета. Кроме того, сказалась и реакция экономических агентов на налоговые изменения.