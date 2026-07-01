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10:52, 1 июля 2026Экономика

Банк России объяснил спрос россиян на наличные рубли

ЦБ: Спрос на наличные деньги в России заметно вырос
Кирилл Луцюк

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В последние месяцы сберегательная активность жителей России постепенно снижалась, но оставалась высокой, а средства населения в банках продолжали расти. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, которое опубликовано на сайте Банка России.

По данным регулятора, наблюдалось смещение от срочных депозитов к накопительным счетам. Кроме того, росли инвестиции в ценные бумаги и недвижимость. Заметно вырос и спрос на наличность. Центральный банк объяснил последнюю тенденцию перебоями мобильного интернета. Кроме того, свою роль сыграла и реакция экономических агентов на налоговые изменения.

«Рост спроса на наличные средства был в пределах исторического диапазона, а их доля в денежной массе увеличилась незначительно и была ниже уровней конца 2024 года», — подчеркнул Банк России.

В ЦБ уверены, что переход средств с банковских счетов в наличную форму меняет состав денежной массы. Однако общий объем остается прежним и не создает дополнительного спроса на товары и услуги.

По итогам последнего месяца весны 2026 года суммарный объем наличных денежных средств в обращении на российском рынке вырос на 400 миллиардов рублей.

В Гознаке всплеск спроса на наличные призвали не связывать исключительно с последствиями ограничений в работе интернета или платежных систем.

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