В Гознаке объяснили повышенный спрос на наличные

Трачук: В РФ идет поиск нового устойчивого баланса между наличным и безналичным оборотом

Всплеск спроса на наличные в России не стоит связывать исключительно с последствиями ограничений в работе интернета или платежных систем, поскольку «к этим вызовам ключевые игроки рынка уже адаптировались», считает гендиректор Гознака Аркадий Трачук. Свои объяснения наблюдающейся в сфере расчетов динамики он привел в интервью «Российской газете».

«Мне кажется, мы сейчас находимся в процессе поиска нового устойчивого баланса между наличным и безналичным оборотом. Спрос на банкноты будет периодически колебаться в ту или иную сторону. Это зависит от уровня банковских процентных ставок, от текущих потребностей людей в расчетах и от доступности платежных инструментов», — поделился Трачук.

По его словам, повышенный спрос на наличные в Гознаке ощущают, но в стране «формируются достаточные запасы наличных, которые территориально распределены и вводятся в обращение в нужном объеме в нужное время», хотя, если оценивать ситуацию за последние 7-10 лет, потребность в банкнотах «упала кратно».

При этом в Центробанке рост спроса на бумажные деньги объясняют прежде всего перебоями при оплате товаров и услуг. «Люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой или безналом», — отмечала руководитель департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.

