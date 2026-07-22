Раскрыта судьба Сырского после отставки с поста главкома ВСУ

Политолог Мезюхо назвал отставку Сырского опасным решением для Зеленского

Отставка Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) является опасным решением для президента Владимира Зеленского, заявил политолог Иван Мезюхо. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Отставка Александра Сырского — опасное решение для Владимира Зеленского. По уму ему необходимо было бы всячески избегать подобного кадрового решения. У него уже есть неудачный опыт увольнения предыдущего главкома, которого он фактически сделал политическим деятелем, потенциальным кандидатом в президенты Украины», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, сегодня перед Сырским открываются новые двери. Несмотря на то что по Украине прошли протестные акции против Сырского и в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, у него наверняка есть последователи.

«В любой момент Сырский может уйти в политическую деятельность, и тогда у Зеленского появится на еще одного конкурента больше на будущих президентских выборах, фактическая подготовка к которым уже стартовала. Теоретически Сырского могли бы назначить послом в какую-то европейскую страну, но это было бы стратегической ошибкой Зеленского. У него уже есть один бывший главком-посол, и это делает Залужного опасным врагом для нелегитимного президента Украины в ходе грядущего электорального процесса», — отметил Мезюхо.

Я не исключаю того, что Сырскому могут предложить должность в рамках структуры Совета национальной безопасности и обороны Украины или в структурах ГУР или СБУ. Важно, на какую должность согласится сам Сырский. Ведь на самом деле он может встать в позу и не согласиться ни на одну из предложенных ему должностей Иван Мезюхо политолог

Политолог подчеркнул, что это будет «опасным звоночком» для Зеленского.

«Теперь Зеленскому необходимо обхаживать Сырского, находить нужные ласковые слова для бывшего главкома, чтобы тот не сорвался с цепи и из верного пса Зеленского не превратился в его электорального могильщика», — добавил Мезюхо.

Ранее Сырский прокомментировал свою отставку. В свои достижения экс-главком записал создание рода войск беспилотных систем, перевод ВСУ на корпусную структуру и проведение операций «о которых он не имеет права говорить».