Мужчина выпал из окна 12-го этажа и раздавил незнакомку

В Японии мужчина упал с большой высоты, раздавил незнакомку и выжил

В городе Нагоя, Япония, 23-летней девушки не стало после того, как на нее с высоты 12-го этажа упал мужчина. Об этом сообщает The Japan News.

Инцидент произошел около часа ночи по местному времени. 29-летний Шинсей Тагучи выпал из окна и упал на незнакомку, которую звали Хору Инабу. Их срочно госпитализировали.

Тагучи раздавил девушку: ее не смогли спасти после острой кровопотери. Сам он выжил. Сейчас он остается без сознания в критическом состоянии.

Полиция префектуры Айти расследует случившееся.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Далянь четырехлетний мальчик выжил после падения с 11-го этажа. Родители называют произошедшее чудом и благодарят врачей, которые спасли их сына.

