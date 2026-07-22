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13:06, 22 июля 2026Из жизни

Мужчина выпал из окна 12-го этажа и раздавил незнакомку

В Японии мужчина упал с большой высоты, раздавил незнакомку и выжил
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Toby Forage / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

В городе Нагоя, Япония, 23-летней девушки не стало после того, как на нее с высоты 12-го этажа упал мужчина. Об этом сообщает The Japan News.

Инцидент произошел около часа ночи по местному времени. 29-летний Шинсей Тагучи выпал из окна и упал на незнакомку, которую звали Хору Инабу. Их срочно госпитализировали.

Тагучи раздавил девушку: ее не смогли спасти после острой кровопотери. Сам он выжил. Сейчас он остается без сознания в критическом состоянии.

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Полиция префектуры Айти расследует случившееся.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Далянь четырехлетний мальчик выжил после падения с 11-го этажа. Родители называют произошедшее чудом и благодарят врачей, которые спасли их сына.

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