Мальчик выпал из окна 11-го этажа и выжил

В Китае мальчик выжил после падения с 11-го этажа

В китайском городе Далянь четырехлетний мальчик выжил после падения с 11-го этажа. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел 11 апреля. Родители мальчика по имени Сяомин работают курьерами — отец развозит воду, мать занимается доставкой товаров. Они заперли дверь и ушли по делам, оставив сына с видеоняней. Ребенок заскучал в одиночестве, каким-то образом достал ключ от оконной сетки, открыл ее и залез на подоконник, чтобы посмотреть, не идут ли родители домой. Он не удержался на краю и упал.

Около двух часов после этого отец вернулся домой. Заметив открытое окно, мужчина выбежал во двор и обнаружил сына лежащим под окнами с кровотечением изо рта и носа. Ребенка экстренно госпитализировали. Первоначально врачи оценивали шансы мальчика на выживание в пять процентов — у него были диагностированы множественные переломы, повреждены печень, селезенка, легкие и почки. Однако динамика оказалась положительной. Он провел 18 дней в реанимации, после чего его перевели в обычную палату. Сейчас Сяомин идет на поправку. Родители называют произошедшее чудом и благодарят врачей, которые спасли их сына.

