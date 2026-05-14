Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:37, 14 мая 2026Из жизни

Мальчик выпал из окна 11-го этажа и выжил

В Китае мальчик выжил после падения с 11-го этажа
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Beliakina Ekaterina / Shutterstock / Fotodom

В китайском городе Далянь четырехлетний мальчик выжил после падения с 11-го этажа. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел 11 апреля. Родители мальчика по имени Сяомин работают курьерами — отец развозит воду, мать занимается доставкой товаров. Они заперли дверь и ушли по делам, оставив сына с видеоняней. Ребенок заскучал в одиночестве, каким-то образом достал ключ от оконной сетки, открыл ее и залез на подоконник, чтобы посмотреть, не идут ли родители домой. Он не удержался на краю и упал.

Около двух часов после этого отец вернулся домой. Заметив открытое окно, мужчина выбежал во двор и обнаружил сына лежащим под окнами с кровотечением изо рта и носа. Ребенка экстренно госпитализировали. Первоначально врачи оценивали шансы мальчика на выживание в пять процентов — у него были диагностированы множественные переломы, повреждены печень, селезенка, легкие и почки. Однако динамика оказалась положительной. Он провел 18 дней в реанимации, после чего его перевели в обычную палату. Сейчас Сяомин идет на поправку. Родители называют произошедшее чудом и благодарят врачей, которые спасли их сына.

Материалы по теме:
«Она стояла и рыдала» 18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
«Она стояла и рыдала»18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
18 июля 2021
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына. Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына.Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
5 августа 2021

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина упала с 25-го этажа жилого комплекса после ссоры с мужем и выжила. Полиция пытается выяснить, случайно ли она выпала из окна или этому поспособствовал ее супруг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство постсоветской страны объявило об отставке

    Постсоветская страна не захотела помогать России в обходе санкций

    Обиженный после расставания россиянин продумал особо жестокое убийство

    В России отреагировали на снижение числа православных в стране

    Обвиняемому в 30 эпизодах мошенничества экс-главе правительства Кузбасса запросили срок

    В выступлениях уехавшего из России стендап-комика заметили реабилитацию нацизма

    МИД Китая объяснил визит в страну попавшего под санкции Рубио

    Названа неожиданная причина ухудшения памяти и мышления

    Страну-партнера России охватили массовые протесты из-за топливного кризиса

    Раскрыты договоренности США и Китая по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok