14:46, 30 декабря 2025

Женщина упала с 25-го этажа и выжила

В Таиланде женщина упала с 25-го этажа после ссоры с мужем и выжила
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Carola Frentzen / picture alliance via Getty Images

В Таиланде женщина упала с 25-го этажа жилого комплекса после ссоры с мужем и выжила. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 28 декабря в Паттайе. Спасателей вызвали соседи тайки рано утром. Звонивший рассказал, что женщина упала с большой высоты. Сотрудники экстренных служб обнаружили 26-летнюю пострадавшую на краю бассейна. К удивлению спасателей, она была жива, хотя и получила тяжелейшие травмы. Женщину доставили в больницу в критическом состоянии.

Соседи рассказали полиции, что пострадавшую зовут Альварадо. Она жила на 25-м этаже с мужем-иностранцем, имя и гражданство которого не раскрываются. Перед падением между супругами произошла шумная ссора, которую слышали жители соседних квартир. Полиция пытается выяснить, случайно ли Альварадо выпала из окна или этому поспособствовал ее муж.

Спасатели рассказали, что избежать смерти тайке мог помочь сильный ветер, который подхватил ее и несколько смягчил падение. Мужа пострадавшей задержали до выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Бразилии водитель и четыре пассажира легковушки чудом выжили после того, как потерявший управление грузовик сбросил их с моста. Серьезную травму получил только один из пострадавших.

