Пять человек чудом выжили после столкновения легковушки с грузовиком

NTK: В Бразилии пять человек выжили после столкновения легковушки и грузовика

В Бразилии водитель и четыре пассажира легковушки чудом выжили после того, как потерявший управление грузовик сбросил их с моста. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Инцидент произошел 26 июня на узкой дороге недалеко от бразильского города Сальвадор, штат Баия. На запись дорожной камеры попал момент, когда вылетевший на встречную полосу грузовик с трейлером ушел от лобового столкновения с другим грузовиком, вернулся в свой ряд и протаранил ехавший перед ним легковой автомобиль.

Происшествие случилось на небольшом мосту. Машина, в которой находились пять человек, включая ребенка, рухнула с моста, перевернувшись на крышу. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили, что все находившиеся в машине люди выжили. Более того, серьезную травму получил только один из них.

Как установило следствие, у груженного лесом грузовика отказали тормоза. Вскоре большегруз удалось остановить. Жертв в результате происшествия не было. Лесоматериалы вывалились из кузова и были разворованы местными жителями, несмотря на присутствие на месте полиции.

Ранее сообщалось, что в Ирландии мужчина чудом спасся из пожара благодаря грузовику. Погорелец выпрыгнул с третьего этажа на крышу машины, которую остановил у дома водитель.