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12:36, 28 июня 2025Из жизни

Мужчина спасся из пожара благодаря грузовику и попал на видео

В Ирландии мужчина выпрыгнул из горящего дома на грузовик и выжил
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Дублине, Ирландия, мужчина спасся из пожара, выпрыгнув из окна на грузовик. Об этом пишет Daily Mail.

Пожар произошел на третьем этаже четырехэтажного дома, где располагался салон тайского массажа. В одном из окон горящего здания стоял мужчина, не понимающий, как ему спастись. Проезжавший мимо водитель грузовика Eurospar заметил его и решил помочь.

Мужчина доверился водителю и прыгнул на крышу автомобиля, остановившегося под окном. Этот момент попал на видео. Ему удалось выжить.

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Причины возгорания пока неизвестны. Отмечается, что в пожаре пострадали семь человек. Трое из них доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что житель города Сан-Антонио, США, вынес собаку из огня и попал в больницу с серьезнейшими ожогами. Врачи установили, что мужчина потерял около 40 процентов здоровой кожи.

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